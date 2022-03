Tadej Pogačar heeft Dwars door Vlaanderen verkend en geeft aan wat hij het meeste vreest

Tadej Pogačar in de Vlaamse klassiekers: het is bijna zover. Dwars door Vlaanderen heeft de Sloveen alvast verkend. Nadien maakte hij kort tijd om met de media te praten.

"Het was een leuke verkenning", vertelde Pogačar voor de camera van VTM Nieuws. "Het was mooi weer. Ik heb ervan genoten. Het was leuk om te zien wat mij morgen te wachten staat." Dat zal zijn eerste ervaring worden in volle koers met de Vlaamse kasseien.

Ik kijk er naar uit om mezelf te testen

Het uithangbord van UAE weet wel al wat de grote uitdaging zal zijn. "Wat ik het meeste vrees, is de positionering voor de kasseistroken en de andere belangrijke stroken. Ik kijk er echt naar uit om mezelf te testen", aldus Pogačar.

Ondanks het gebrek aan ervaring in dit soort wedstrijden zijn de verwachtingen hoog gezien de bloedvorm waar hij al het hele jaar in verkeert. Pogačar is één van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Een goede Dwars door Vlaanderen zou die status alleen nog maar kracht bij zetten.