Tom Boonen heeft verrassende topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen: "Hij kan profiteren, maar is ook gewoon supergoed"

De Ronde van Vlaanderen zou wel eens een erg interessante koers kunnen worden. En wie weet speelt een van de luitenanten wel eens een speciale rol.

Bij Jumbo-Visma kunnen ze namelijk in de breedte denken. "Als Tiesj Benoot of Christophe Laporte winnen, dan spring ik ook drie gaten in de lucht", aldus Grischa Niermann in Wuyts & Boonen.

"Ik wil graag de droom van Wout verwezenlijken, maar het belangrijkste is dat er iemand van ons team wint gewoon."

Laporte

"Voor mij is Laporte de grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen", pikte Tom Boonen in. "Hij is supergoed aan het rijden. Je kan hem net naast of onder Wout zetten."

"Het zou wel eens de derde hond kunnen worden, die tussen de tenoren de zege kan pakken", aldus de gewezen veelwinnaar.