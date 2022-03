Wallays blikt terug (op incident en vlucht in Gent-Wevelgem) én vooruit: "Komt mij goed uit dat Roubaix week later is"

Jelle Wallays maakte een bijzondere Gent-Wevelgem mee. In Parijs-Roubaix zo goed mogelijk voor de dag komen, is waar hij dit voorjaar wellicht nog het meest op mikt. Wielerkrant sprak met hem.

Nog voor de koers begon voorbije zondag, was er sprake van een incident. Wallays was op weg naar de ploegenpresentatie. Een official die hem langs de juiste kant wilde begeleiden greep in Letterlijk. "We moesten naar links en ik volgde de rode loper. Er greep iemand in mijn wonden. Het deed redelijk veel pijn toen die in mijn arm greep. Dat was niet zo plezant. Juist de plek waar het niet mocht gebeuren, maar ça va wel."

Die wonden, die had Wallays opgelopen in een andere Vlaamse eendagskoers. "Voor mij is het zo dat ik nog herstellende ben van een val in Brugge-De Panne. Nadat ik door corona niet mee kon doen aan de Ronde van de Algarve, begin ik ook nu pas het goede gevoel terug te vinden. Ik was blij dat ik er terug bij was."

NIET VEEL VOORSPRONG

De Belg van Cofidis maakte er het beste van en ging in Gent-Wevelgem mee in de vroege ontsnapping. "Ik denk dat we niet veel voorsprong kregen. Ik weet niet wat de reden daarvoor was. Er zal sowieso wel een reden zijn." De ontsnapping droeg tot aan de passages op de Kemmelberg. "Het was te verwachten dat ze aan de Kemmelberg gingen komen. Jumbo-Visma heeft gecontroleerd, Quick-Step ook dacht ik, dus jah..."

Dan weet je als vroege vluchter waar je aan toe bent. Het worden nog drukke weken voor Wallays, die in principe geen enkele van de grote wedstrijden overslaat die op de kalender volgen. "Nu doe ik Dwars door Vlaanderen en de Ronde en nadien normaal gezien ook de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix."

HERSTEL NA DE RONDE

Aangezien het nog het langst is tot Parijs-Roubaix, mogen we in de Helleklassieker misschien de beste Wallays verwachten. "Het komt mij goed uit dat Parijs-Roubaix een week later is, denk ik. Ik heb nu nog last aan de schouder. Die week herstel na de Ronde zou mij wel deugd kunnen doen."