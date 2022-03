Wat kan Lotto woensdag? "Het zal afhangen van hoe Pogačar en Van der Poel en zijn mannen gaan koersen"

Bij Lotto moeten ze woensdag weer aan de bak om punten te sprokkelen. Pogačar en Van der Poel zijn echter de twee grote namen in Dwars door Vlaanderen. Wat kan Lotto tegen hen?

Nikolas Maes, ex-renner en huidig ploegleider bij Lotto, verduidelijkt de rolverdeling bij Sporza. "Mocht het tot een groepssprint komen, houden we Arnaud De Lie achter de hand. Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Frederik Frison, Cedric Beullens en Florian Vermeersch zijn mannen die in de tussenstukken iets kunnen forceren."

De vraag is uiteraard of zo'n offensief kan op slagen heeft. "Het zal afhangen van hoe Pogacar en Van der Poel en zijn mannen gaan koersen. Wij hebben alvast een plan voor Waregem en ik hoop enkele jongens in de finale te zien."

WELLENS IN DE RONDE EEN OPTIE

Een opvallende aanwezige in de selectie van Lotto Soudal voor Dwars door Vlaanderen: Tim Wellens. "Of Tim ook de Ronde van Vlaanderen zal rijden, is een andere vraag. Dat zullen we na Dwars door Vlaanderen wel bespreken. Het is alvast een optie, geen zekerheid. Een goeie Tim Wellens kan je natuurlijk altijd gebruiken."