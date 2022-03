Van Gestel na podium in Wevelgem opnieuw troef voor zijn team: "Ik weet niet of ploeg zich zorgen maakt over Sagan"

Dries Van Gestel is één van de mannen waar zijn team absoluut op rekent. Zeker nu Sagan niet gaat meedoen aan de Ronde van Vlaanderen.

Na zijn podiumplaats in Gent-Wevelgem vertelde Van Gestel dat Turgis zich richtte op de sprint en hijzelf de aanvallen kon volgen. Hoe zit dat voor Dwars door Vlaanderen? "Ik denk niet dat we de sprint moeten afwachten, want er staan toch veel sprinters op de deelnemerslijst", vertelde Van Gestel voor de start in Roeselare aan Wielerkrant. "We zullen zien wat de koers geeft."

Er is alvast nog concurrentie genoeg. "Er zijn twee renners niet en er komen vijf in de plek. Iedere koers moet gereden worden. Ik heb een duidelijke in de rol in de ploeg gekregen en daar houden we ons aan." Of Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen hem nu het beste ligt, kon Van Gestel niet zeggen. "Het zijn allebei koersen in Vlaanderen en die liggen me wel."

Geen Peter Sagan in Roeselare, want die meldde onlangs ook af voor de Ronde van Vlaanderen. "Of de ploeg zich zorgen maakt over Sagan? Dat weet ik niet. Dat moet je niet aan mij vragen, daar kan ik niets over vertellen. Voor mij verandert het niets dat Sagan de Ronde niet rijdt."