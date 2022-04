Campenaerts vol zelfvertrouwen: "Ik spaar mijn cartouche voor de finale"

Dwars door Vlaanderen heeft hem de bevestiging opgeleverd: Victor Campenaerts is in topvorm. Zijn vierde plaats was zelfs een teleurstelling. Met het mogelijk ontbreken van Wout Van Aert ziet hij mogelijkheden voor zichzelf.

"Ik ga er vanuit dat we een meer open wedstrijd zullen krijgen. Jumbo is een ploeg die de controle genomen zou hebben. Die druk komt nu op de schouders van Alpecin te liggen maar ik denk niet dat zij de ploeg zijn die willen controleren. Dat kan in ons voordeel spelen", aldus de renner van Lotto Soudal.

Campenaerts hoopt op een korte, intense finale. "Mijn ervaring zegt me dat ik niet de beste uithouding heb. Hoe langer de finale, hoe groter het belang van die uithouding. Dus ben ik niet gebaat bij een lange finale. Met de vorm die ik getoond heb in de Omloop Het Nieuwsblad en woensdag in Dwars door Vlaanderen is het duidelijk dat ik een finale kan rijden. Ik denk ook dat ik de betere renners kan volgen als er wordt aangevallen. Ik ga er vanuit dat ik mijn cartouche mag sparen voor de echte finale.”