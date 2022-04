Stuyven verwacht geen zot scenario waarbij het al heel vroeg man tegen man is: "Volgen als Van der Poel & co gaan"

Krijgen we zondag in de Ronde een zot scenario waarin het al heel vroeg man tegen man is? Stuyven ziet het toch niet meteen zo'n vaart lopen.

Het is een piste die geopperd wordt, omdat er wel enkele renners in het peloton zitten die vroeg aan de boom durven schudden. "Van der Poel, Pogačar en Pidcock zijn mannen die van ver kunnen aangaan. Als zij gaan, moeten we volgen. Er is geen reden om dan te blijven zitten. In de eerste edities van de Ronde die ik reed, was het wachten tot aan de Kwaremont. De vorige jaren gebeurde er al een schifting op de Koppenberg."

Stel je voor dat op 100 kilometer van de streep alle helpers al overboord zijn gegooid. "Het zou me verrassen dat het met 100 kilometer te gaan - dat wil zeggen voor de tweede keer Kwaremont - mano a mano is. Er zitten nog altijd veel sterke jongens in het peloton. Al is het niet dat je het kan uitsluiten. Er komt sowieso een zware finale en dan zullen de benen spreken."

VIERDE IN GENT-WEVELGEM

Stuyven viel zelf recent op met een vierde plek in Gent-Wevelgem. "Ik was eerst ontgoocheld, maar neem het positieve mee naar zondag. Van vrijdag tot zondag heb ik een grote stap vooruit gezet. Ik heb tevreden met wat ik getoond heb na ziek te zijn geweest. Daar haal ik vertrouwen uit."

© photonews

Belangrijk is ook altijd wat de sterke blokken zijn. Wie schuift Stuyven naar voren als de betere teams? "Ineos, wij... Quick-Step mag je niet afschrijven. Jumbo-Visma heeft ook al getoond dat het meer is dan Wout van Aert."

GEEN VOORDEEL IN FINALE

Hebben Vlaamse renners in de Ronde nog het voordeel van het parcourskennis? "Iedereen weet hoe de finale gereden wordt. Daar verliezen we als lokale renners wat voordeel. Het gaat een Ronde worden met publiek. Dat is wel iets waar niet enkel de Belgische renners aan denken, maar iedereen. Het gaat een boeiende dag worden."