Tadej Pogačar maakt zich op voor Ronde van Vlaanderen-debuut: "Het gaat een gekke koers worden"

Het is nu echt bijna zover: het debuut van Tadej Pogačar in de Ronde van Vlaanderen komt eraan. Het belooft een koers te worden waarin zoveel kan gebeuren.

Het gebrek aan parcourskennis werd op de persconferentie van Pogačar aangehaald. "Matteo Trentin kent de koers al vrij goed. Ikzelf ben de hellingen tegen zondag alweer vergeten", lachte de Sloveen. "Neen, de verkenning helpt wel veel."

NIEMAND ONDERSCHATTEN

Ook aan hem moest dé hamvraag uiteraard voorgelegd worden. "Of een mogelijke afwezigheid van Van Aert veel verandert? Ik denk het niet. Er zijn veel andere sterke renners." Pogačar is dus niet van plan om iemand te onderschatten. "Er is veel concurrentie."

Die eerste Ronde van Vlaanderen: dat moet uitdraaien op een heuse belevenis voor de winnaar van de Strade Bianche. "Het gaat sowieso een zware koers worden. Je kunt niet focussen op één renner, je moet focussen op veel renners. Het gaat een gekke koers worden, met of zonder Wout van Aert."