Wat betekent de afwezigheid van Van Aert voor Benoot? "De kansen van Tiesj gaan naar beneden"

Benoot belaagde Van der Poel het meest in Dwars door Vlaanderen. Door de afwezigheid van Van Aert zal Benoot dat ook in de Ronde van Vlaanderen moeten doen.

Nikolas Maes, die tijdens zijn actieve loopbaan zowat de vertrouweling was van Benoot toen ze samen bij Lotto Soudal reden, had het hierover in zijn persbabbel naar aanloop naar de Ronde. "Het doet me plezier dat Tiesj zo goed rondrijdt", aldus de huidige ploegleider van Lotto. "Toen ik hoorde over zijn transfer naar Jumbo-Visma, wist ik dat het een goede zaak ging zijn."

© photonews

Daar is ook een eenvoudige verklaring voor. "Hij presteert beter als de ogen op iemand anders gericht zijn en in de klassiekers zijn de ogen gericht op Wout." Alleen valt dat gegeven nu helemaal weg in de Ronde van Vlaanderen omdat Van Aert niet aan de start komt.

Wat betekent dat voor de kansen van Benoot? "De ogen zullen meer gericht zijn op hem en dat is niet in zijn voordeel. De kansen van Tiesj gaan naar beneden. Al is zijn vorm goed genoeg om nog altijd tot de favorieten te behoren", oordeelt Maes.