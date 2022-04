HERBELEEF: Van der Poel wint Ronde van Vlaanderen na bloedstollende finale, sterke Pogačar valt naast podium

Het is een bloedstollende Ronde van Vlaanderen geworden, gewonnen door Mathieu van der Poel! Herbeleef de koers hieronder nog eens.

FINISH: In de laatste kilometer is het toch kijken naar mekaar. Surplacen à volonté zelfs! Madouas en Van Baarle komen nog helemaal terug, maar Van der Poel maakt het schitterend af! Pogačar valt naast het podium! Van Baarle is tweede en Madouas derde.

NOG 1 KM: Onder de rode vod!

NOG 2 KM: Weer twee kilometer afgelegd. Voorlopig wordt er nog niet gepokerd.

NOG 4 KM: Nog enkele kilometers en Van der Poel of Pogačar schrijft een Monument bij op het palmares. Na vorig jaar durft wellicht niemand al zeggen wie wint.

© photonews

NOG 6 KM: Teuns en Küng zijn tot bij Wright gereden. Zij zullen Madouas en Van Baarle nog willen opjagen, met het oog op die derde plaats.

NOG 7 KM: Mathieu van der Poel gaat voor het derde jaar op rij sprinten voor de overwinning in Oudenaarde. Dat op zich is al bijzonder straf. De vorige twee keer draaide dat uit op wisselend succes.

NOG 10 KM: De eerste achtervolgers zijn Madouas en Van Baarle, die samen op een halve minuut van de leiders rijden. Ofwel de Fransman, ofwel de Nederlander, staat straks mee op het podium.

NOG 13 KM: Op de Paterberg, de laatste helling van de dag, leek het even gebeurd. Van der Poel leek te kraken, maar toont geweldig veel karakter en bijt zich vast in het wiel van Pogačar.

© photonews

NOG 16 KM: De twee kampioenen zijn samen. Een prachtige tweestrijd hier in de Ronde! Ondertussen moet Benoot Küng en Teuns laten gaan.

NOG 17 KM: Pogačar ontbindt nog eens zijn duivels op de Oude Kwaremont. Van der Poel geeft geen krimp. Madouas, Van Baarle en Wright liggen er wel af.

NOG 18 KM: Ondertussen zijn ook Swift en Wellens weggereden uit de grote groep. Zij vormen met hun tweetjes het 'derde groepje' in koers.

© photonews

NOG 22 KM: Benoot en zijn kompanen hebben toch een kloof geslaan. Kan één van hen nog de hand uitsteken naar een podiumplaats, als het straks nog eens uiteen spat in de kopgroep?

NOG 25 KM: Benoot probeert met Küng en Teuns iets in gang te zetten in de achtervolging. Afwachten wat daar van komt.

NOG 28 KM: De laatste keer Oude Kwaremont wenkt. Daar mogen we nog een cartouche van de tweevoudig Tourwinnaar verwachten.

NOG 31 KM: De achterstand van de achtervolgers loopt op. Het ziet er niet goed uit voor hen. Ook het noteren waard: de Brit Wright is de verrassing van de dag.

© photonews

NOG 35 KM: Een opvallend beeld daarnet: Pidcock die tempo maakte bij de achtervolgers, terwijl zijn ploegmaat Van Baarle in de kopgroep zit. Hoeveel vertrouwen kunnen ze bij Ineos hebben in Van Baarle met die twee groten vooraan?

NOG 38 KM: Een eerste peloton, met daar ook Benoot bij, wordt op meer dan een halve minuut gemeld. Vooraan hebben we nu vijf leiders.

NOG 42 KM: Het trio Pogačar-Van der Poel-Madouas komt op zo'n tien seconden van het leidersduo Wright-Van Baarle.

© photonews

NOG 45 KM: Tweede grote aanval van Pogačar , nu op de Koppenberg. Wie kan er volgen? Van der Poel is mee en zet nu door, samen met Pogačar en Madouas. Voor Asgreen lijkt het nu game over na een mechanisch defect.

NOG 48 KM: Asgreen en Benoot zijn kunnen terugkeren, maar gaan ze straks nog iets in de tank hebben? Wright en Van Baarle nemen nu met hun tweetjes voorsprong aan de kop van de koers.

NOG 50 KM: Bij een versnelling van Tratnik daarnet op de Paterberg zakte Asgreen er ook door. De Deen bekoopt de inspanning van het volgen van Pogačar op de Oude Kwaremont.

VOORAF:

Dewulf, Grignard, De Vylder, Van der Hoorn, Paasschens, Boaro, Mozzato, Bohli en Kanter gingen mee in de vroege vlucht. Achter hen was een val van Pogačar het eerste wapenfeit, maar zonder erg. Een interessante situatie ontstond toen Pedersen, Kirsch, Štybar, Steimle, Gianni Vermeersch, Bettiol, Van Dijke, Garcia Cortina, Le Gac, Haller en Turner in de tegenaanval gingen. Van Hooydonck was er al vroeger aan begonnen.

Slechter nieuws voor Jumbo-Visma was dat Laporte in de gracht was beland. Een groepje met Wellens sloot aan bij de tegenaanvallers. Het verhaal van de vluchters moest herschreven worden op de Oude Kwaremont: met een indrukwekkende inspanning trok Pogačar naar voren. De meeste concurrenten pikten wel aan: zo vormde zich een elitegroep van zo'n veertig man. Benoot werd niet meteen gesignaleerd.