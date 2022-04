Amstel Gold Race volgt goede voorbeeld en gaat ook voor gelijk prijzengeld mannen en vrouwen

In de Amstel Gold Race is er anno 2022 goed nieuws. Zeker voor het vrouwenpeloton dan toch, zo blijkt.

De Amstel Gold Race volgt het voorbeeld van onder meer de Ronde van Vlaanderen en gaat mannen en vrouwen gelijk behandelen.

Het prijzengeld is dus flink opgetrokken voor de Nederlandse klassieker, want de vrouwen krijgen evenveel als de mannen.

Prijzengeld

"In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race" alsu marketingdirecteur Els Dijkhuizen tegen Sporza.

"Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk."