Mager jaar voor de Belgen in de Ronde - dit is het gemiddeld aantal Belgen in top-10 deze eeuw

De Ronde van Vlaanderen draaide op een sisser uit voor de Belgen. Zonder Wout van Aert was de topfavoriet voor ons land weg, maar met Dylan Teuns als enige in de top-10 was het toch een mager verhaal.

Het was al van 1995 geleden dat er nog zo weinig Belgen in de top-10 van de Ronde van Vlaanderen te vinden waren. Toen won Johan Museeuw wel nog, nu was Teuns beste Belg op plek zes. En dus oogt het zeker de moeite om eens een blikje te werpen op het verleden. 3,09 Hoeveel Belgen waren er de voorbije jaren te vinden in de top-10 van de Ronde van Vlaanderen? Kwestie van dit jaar te kunnen kaderen. 5: 2021, 2020, 2018, 2014, 2011

4: 2009, 2003

3: 2019, 2015, 2010, 2008, 2006, 2001

2: 2017, 2016, 2013, 2012, 2007, 2005, 2004, 2002

1: 2022 Als we de 22 jaar van deze eeuw bekijken, dan zijn er in totaal in die 22 jaar 68 Belgen in de top-10 weten te eindigen. Gemiddeld genomen zijn dat er 3,09. Deze editie valt dus uit de toon - al was het mét van Aert al anders geweest vermoedelijk.