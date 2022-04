Ploegleider Pogacar verbolgen: "Dit is gekkenwerk" en "Het gevaar opzoeken, levensgevaarlijk"

Tadej Pogačar verkende op maandag de kasseien van de tourrit onderweg naar Arenberg aankomende zomer. Zijn ploegleider Aart Vierhouten was verbolgen.

Pogačar werd in Noord-Frankrijk gespot voor een trainingstocht over de kasseien daar. Dat was lang geen toeval: in de Tour de France staat een kasseienrit op het programma tussen Lille en Arenberg.

Ploegleider Aart Vierhouten zag dat de tweede strook bergaf loopt en is niet te spreken over de keuze van de ASO om die strook op te nemen in de race.

Gekkenwerk

"Het is gekkenwerk. Tegen 65 per uur naar beneden op kasseien, in de hectiek van de Tour de France ... Deze strook hoort in geen enkele wedstrijd thuis", aldus Vierhouten bij Sporza over de strook van Eswars naar Paillencourt.

"Dit staat haaks op de veiligheid waar de laatste tijd op gehamerd wordt. Dit is het gevaar opzoeken, het is levensgevaarlijk."