Sterke beer Alexander Kristoff rijdt de tegenstand uit het wiel op de kasseien en wint waaierfestival in Scheldeprijs

Alexander Kristoff heeft de 110e Scheldeprijs gewonnen. De Noor van Intermarché Wanty Groupe Gobert toonde zich de sterkste na een hele dag in de eerste waaier te hebben gezeten.

De Scheldeprijs een festival voor sprinters? Schrap dat maar want door de wind werd het een echt waaierfestival tussen Terneuzen en Antwerpen. Nog voor de renners België binnen waren, scheurde een groep van nog geen 15 renners zich los. Alpecin-Fenix was met Merlier én Philipsen goed vertegenwoordigd.

Wie de boot helemaal gemist had, was QuickStep-AlphaVinyl. Ze scheurden zich los in een tweede waaier maar reden een hele koers lang met Fabio Jakobsen achter de feiten aan. Dichter dan een halve minuut kwam de blauwe brigade niet meer.

Op anderhalve ronde van het einde werd het duidelijk dat de kopgroep voor de zege zou strijden. Maar dan wel zonder Sam Bennett, die na een hele dag in de voorhoede helemaal leeg moest lossen. Het werd voor Alpecin-Fenix vooral zaak om het tempo hoog te houden zodat één van hen twee zou kunnen sprinten maar op de natte kasseien van de Broekstraat op een achttal kilometer van de finish had Kristoff nog een verschroeiende versnelling in zijn benen.

Achter hen kon niemand volgen en met een monsterverzet soleerde Kristoff naar de zege. Van Poppel won de sprint van de stervende zwanen voor de tweede plek.