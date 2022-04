Sprinter van Jumbo-Visma heeft op zijn twintigste al eindzege beet: "Niet mooiste manier, maar soms wat geluk nodig"

Sommige renners stellen het lang zonder een eerste eindzege. Niet de sprinter van Jumbo-Visma die zijn talent volop aan het ontplooien is.

Dan gaat het over de 20-jarige Olav Kooij, die al de tweede etappe van Circuit de la Sarthe won. Ook op de slotdag zat er een mooi resultaat aan te komen, al was Kooij niet blind voor de omstandigheden die daartoe leidden.

VALPARTIJ

"Het was mede door de weersomstandigheden een nerveuze dag. Nadat ik zelf zonder erg ten val kwam vroeg in de etappe, was het voor ons goed dat Rick Pluimers en Lars Boven meezaten in de ontsnappingen. Toen de koplopers waren ingelopen, leken we op weg naar een massasprint. Door een enorme valpartij liep dat anders", deed Kooij het verhaal van de dag.

Door die val verspeelde Mads Pedersen alsnog de eindzege. Olav Kooij pakte in een spurt met twee tegen Xandro Meurisse zijn tweede ritzege en deed er zo meteen de eindoverwinning bovenop. "Niet de mooiste manier om te winnen, maar soms heb je misschien wat geluk nodig." In het klassement houdt Kooij acht seconden voorsprong op Cosnefroy en veertien seconden voorsprong op Meurisse.