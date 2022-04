Mathieu van der Poel naar de Giro of niet? "We gaan de komende dagen knopen doorhakken"

Het is nog altijd niet helemaal zeker of Mathieu van der Poel gaat deelnemen aan de Giro, hoewel geruchten in die richting wel al de ronde deden.

Op zijn persconferentie na de Ronde van Vlaanderen verklaarde Van der Poel zelf dat zijn deelname aan de Giro nog niet voor de volle honderd procent vaststond. Al sprak de Nederlander ook zeker niet tegen dat de eerste grote ronde van het jaar op zijn programma zou komen. Christophe Roodhooft had het hierover bij NOS voor de start van de Amstel Gold Race. "We zijn er nog niet helemaal uit", moest Roodhooft bekennen. Het moment waarop een definitieve beslissing moet genomen worden, komt wel dichterbij. "We gaan de komende dagen knopen doorhakken." De eerste ritten in de Ronde van Italië lijken Van der Poel wel als gegoten te liggen. Dat is zeker een factor die mee zal spelen in de overweging. "Op papier lijkt de roze trui zich wel aan te dienen", bevestigt Roodhooft. "Dat klopt wel."