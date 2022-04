Adrie van der Poel is ontzettend boos na de Amstel Gold Race

Vader Adrie van der Poel was na de Amstel Gold Race niet aan te spreken over wat zijn zoon Mathieu aangedaan werd.

Voor vader Adrie van der Poel kan het niet dat er zoveel druk op Mathieu gelegd wordt. “Als pers verwachten jullie zoveel van die mensen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Ik ben heel blij dat ze zo weinig moeten koersen, want de druk die jullie hen opleggen, is ondraaglijk. Maar dat is mijn mening natuurlijk. Op maandag begint het al. Favoriet dit, favoriet dat, favoriet zo.”

Zijn zoon wordt volgens Adrie van der Poel van te dicht opgevolgd door de pers. “Er wordt niet naar de andere renners gekeken. En net daar ben je van afhankelijk. Als hier een ander deelnemersveld aan de start staat, met onder meer Julian Alaphilippe, krijg je een heel andere koers.”