Patrick Lefevere wil scoren in de Waalse klassiekers: "We spelen altijd op meerdere paarden"

QuickStep-Alpha Vinyl staat voor enkele belangrijke koersen, want de teller van klassiekers staat voorlopig maar op één zege.

Met Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe wil The Wolfpack scoren in de Waalse klassiekers. "Als we kunnen doorgaan op het elan van de Ronde van het Baskenland, dan zitten we wel goed", zegt manager Patrick Lefevere aan de VRT.

Nochtans zijn er nog heel wat afwezigen. "En de miserie stopt nog niet", zegt Lefevere. "Van Lerberghe rijdt al niet door een hersenschudding, Masnada heeft klierkoorts en zijn we ook enkele maanden kwijt."

Tijd om een bilan op te maken is het nog niet. "Het rapport van ons voorjaar zullen we pas na Luik-Bastenaken-Luik maken. Dan pas kan je zeggen of het goed is geweest of niet. Het tweede trimester is pas na de Tour, het derde trimester na de Ronde van Lombardije. Op het einde van het jaar maken we dan een eindoordeel."

De Brabantse Pijl lijkt iets voor Evenepoel te zijn. "Maar we spelen altijd op meerdere paarden. Als Remco gevangen zit in het peloton, dan zal Julian wel proberen te winnen. Het is niet zo dat we een kaartje trekken: jij wint vandaag en jij morgen."

De Waalse Pijl lijkt dan weer meer iets voor Alaphilippe. "Hij is explosiever, maar je weet nooit dat er eens een ontsnapping tot het einde gaat. In 2020 wordt Mauri Vansevenant pas gegrepen aan de voet van de Muur."

In Luik-Bastenaken-Luik wil Lefevere eindelijk eens scoren. "Die koers ontbreekt nog op ons palmares. Hopelijk hebben we nu een ploeg die meedoet voor de overwinning. Ook Evenepoel moet voor niemand bang zijn."