Harm Vanhoucke top 3 in koninginnenrit in Turkije en top 5 in klassement: "Nog mogelijkheden om op te schuiven"

Ze zijn in Turkije nog lang niet klaar met Harm Vanhoucke, de klimmer van Lotto Soudal. De top 3 bereiken in de koninginnenrit, dat deed hij woensdag. Het toont aan dat nog meer mogelijk is.

"Eigenlijk was het met een vlakke aanloop een relatief eenvoudige etappe. Het was vooral zaak om vooraan op te draaien richting de slotklim. De ploeg leverde uitstekend werk om me vooraan te houden, reeds op een tiental kilometer van de voet bevonden we ons in de voorste gelederen van het peloton", had Vanhoucke zich geen betere postionering kunnen indenken.

"Ik draaide in derde positie op, met Caleb Ewan en Jasper De Buyst voor me die een hoog tempo reden om zo met een uitgedunde groep aan de finale te beginnen. Jasper leverde echt schitterend werk tot op een negental kilometer van de meet, wanneer demarrages startten. De strakke tegenwind op de beklimming maakte het echter lastig om een definitieve kloof te slaan", stelde Vanhoucke vast.

LONKEN NAAR MEKAAR

De boel werd wel behoorlijk uitgedund. "Op een vijftal kilometer van de finish reden we uiteindelijk met een select groepje weg maar op een vlakker gedeelte stokte het tempo opnieuw. Een achtervolgende groep kwam opnieuw aansluiten, waaruit Sepúlveda demarreerde. Helaas lonkten we wat naar elkaar en nam niemand echt initiatief om het gat te dichten."

De vogel was gaan vliegen. "Ik kon nog naar een derde plaats sprinten, maar had graag mijn ploegmaats beloond met een overwinning. Dat had misschien mogelijk geweest mocht er wat meer samenwerking geweest zijn, maar met dit resultaat mag ik zeker niet ontevreden zijn. Momenteel sta ik vierde in het klassement en in de lastige laatste twee etappes zijn er misschien wel nog mogelijkheden om op te schuiven."