Lefevere panikeert niet en gelooft in huidige groep: "Als renners presteren zoals ze betaald zijn, is er geen probleem"

Met Parijs-Roubaix om de hoek is de oogst van Quick-Step in de klassiekers mager. Lefevere panikeert evenwel niet en spreekt zijn vertrouwen uit in de huidige lichting.

Hoe gaat hij om met de tegenvallende resultaten? "Als ik al nerveus en paniekerig word, zitten we echt in de problemen. We zijn niet KO gegaan, maar het scheelde niet veel, want soms stonden we met vijf of zes renners aan de start. Ik probeer niet te veel rond de renners te hangen en hen stress te bezorgen. Het heeft geen zin dat ik als een zot konijn ga rondlopen. We ledigen de kelk tot op de bodem en zien wat het geeft."

Kan dit hem aanzetten om volgend jaar de klassieke kern te versterken? "Dat is te vroeg om op te antwoorden. Ik geloof nog altijd in deze jongens. Het kan niet dat alles ineens weg is. Velen hebben Covid gehad of pech gekend, al moeten we dat niet als excuus gebruiken. Ze hebben het in eigen handen. Als ze presteren zoals ze betaald zijn, is er geen probleem."

VERTROUWEN HOUDEN

Een duidelijke uitspraak van Lefevere, die wel degelijk nog achter zijn renners staat. "Aan hen om voor resultaten te zorgen, maar waarom zou ik in drie maanden tijd het vertrouwen verliezen? Je kan enkel naar de Vlaamse klassiekers kijken, maar we hebben al 18 overwinningen en 13 tweede plaatsen."

Hoe ziet Lefevere liefst Parijs-Roubaix verlopen? "Je moet zorgen dat de anderen achter jou rijden en niet omgekeerd. Parijs-Roubaix is een lange koers, die pas voorbij is op de piste." DSM gaat het nieuwe systeem voor de bandendruk hanteren, Quick-Step niet. "Je moet 180 kilometer rijden over normale weg en de rest over kasseien. Ik zou de ploeg niet adviseren om zoiets in een zo'n groe koers te gebruiken."

STERKE ASGREEN IN AMSTEL

Als één renner Quick-Step aan de zege kan helpen, is het misschien wel Asgreen. De Deen is echt wel in orde, verzekert Lefevere. "Asgreen was voorbije zondag één van de sterksten. Hij was enkel iets te genereus in zijn inspanningen. Hij moet iets meer profiteren van het werk van anderen."

In de marge werd Lefevere ook gepolst over het feit dat Lappartient gewonnen lijkt voor het idee om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te verhuizen naar het najaar. Dat vertelde de UCI-voorzitter aan WielerFlits. "Ik ben een ouderwetse kerel. Mijn persoonlijke opinie is dat deze klassiekers beter in het voorjaar plaatsvinden."