Net geen Belgische ritzege: Teugels en Marchand doen mee voor prijzen maar het draait uit op Poolse dubbelslag

Belgen Lennert Teugels en Gianni Marchand hebben zich van hun beste kant laten zien. Een Pool won echter de derde rit in Belgrade Banjaluka.

Tarteletto-Isorex wilde zich zeker niet onbetuigd laten in etappe van Bijeljina naar Vlasenica. Het stuurde Wold mee in de vroege ontsnapping. Nadat die was teruggegrepen, vormde er zich een nieuwe kopgroep. Deze keer had Tarteletto twee renners mee vooraan: Lennert Teugels en Gianni Marchand.

BELGEN EINDIGEN ALS TWEEDE EN VIERDE

Een Belgische ritoverwinning zat er dus echt wel in, maar die kwam er net niet. In een sprint met drie bleef de Pool Kaczmarek Teugels nog net voor. De Oostenrijker Kepplinger was derde. Gianni Marchand reed drie seconden later als vierde over de streep.

Het werd overigens een dubbelslag, want Jakub Kaczamarek spring ook naar de leiding in het algemeen klassement.