🎥 📷 Wout van Aert: van coronabesmetting naar 'knecht' en platte band maar toch nog tweede in Parijs-Roubaix

Dat Dylan Van Baarle Parijs-Roubaix gewonnen heeft, is alleszins niet onverdiend na een supersnelle en loodzware helleklassieker. Maar ook voor Wout van Aert mogen we de loftrompet bovenhalen.

Als een donderslag bij heldere hemel: donderdag voor de Ronde van Vlaanderen bleek Wout van Aert besmet te zijn met het coronavirus. Ondanks een minutieuze voorbereiding en de topvorm, moest de Belgische kampioen een streep trekken door Vlaanderens Mooiste.

Het geluk van Van Aert? Dat Parijs-Roubaix niet de week na de Ronde kwam maar twee weken later. Al was het nog maar de vraag of Van Aert weldegelijk aan de start zou staan in Compiègne. Enkele dagen geleden kwam dan toch het definitieve antwoord, al was het verhaaltje van Jumbo-Visma wel dat hij zou knechten.

Achtervolgen deel 1

Menig analist geloofde dat echter niet en besloot dat Van Aert er zeker alles zou aan doen om te winnen. Maar nog voor de eerste kasseistrook was de koers van Van Aert al bijna gedaan. Samen met onder meer Van der Poel, Küng en Asgreen belandde hij in een tweede waaier. Net voor het bos van Wallers kwam er dan toch een samensmelting na een achtervolging van 100 km.

Achtervolgen deel 2

Van Aert draaide dat bos op in de eerste regionen van het peloton maar enkele hectometers later zagen we de Belgische kampioenentrui ergens achteraan het peloton rijden. Eerst leek het erop dat hij niet goed genoeg was maar later bleek hij op de fiets van een ploegmaat door het bos gereden te zijn.

Aanvallen maar den toch opnieuw achtervolgen

Van Aert kwam er opnieuw bij en trok op Mons-en-Pévèle ook stevig door waardoor een eliteroepje weg reed van de rest. Maar tussen twee kasseistroken door kreeg hij een lekke band en moest hij een tijdrit rijden om opnieuw zijn wagonnetje aan te pikken.

De Belgische kampioen reageerde heel attent op de vele prikken in de groep maar besloot om te pokeren toen Yves Lampaert samen met Matej Mohoric en Dyan Van Baarle het hazenpad koos. Daarna trok hij toch nog door met Küng maar dat waren vijgen na (of op) Pasen.

In de sprint voor de twede plek probeerde Küng de boel te verrassen maar Wout van Aert zou de kaas niet van zijn brood laten eten door de Zwitser. Hij bleef kalm, kwam naast Küng en ging er uiteindelijk ook over.