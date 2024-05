Van der Poel onthult verschil tussen Merlier en Philipsen: "Bij Merlier lag dat anders"

Mathieu van der Poel slooft zich tijdens de Tour uit als lead-out voor Jasper Philipsen. Dat doet hij bijzonder graag, maar wel op zijn voorwaarden.

In Tirreno-Adriatico van vorig kroop Mathieu van der Poel voor het eerst in de rol van lead-out voor Jasper Philipsen. Dat werkte wonderwel, want Philipsen won twee ritten en hij werd ook een keer tweede.

In de Tour zou Van der Poel opnieuw die rol opnemen voor Philipsen, met vier ritzeges en de groene trui tot gevolg. De tandem Van der Poel-Philipsen is dus goed op elkaar ingesteld, wat dus tot succes leidt.

Van der Poel duidt verschil tussen Merlier en Philipsen

"Jasper en ik voelen elkaar heel goed aan. Hij is niet alleen snel, maar ook sterk. Hij vindt het niet erg als ik heel hard aanzet, of snel opschuif", Van der Poel bij Bahamontes. "Bij Tim Merlier lag dat anders."

"Die kon of wou meestal niet volgen. Tja, als ik drie keer de sprint aantrek voor Tim en hij volgt drie keer niet, dan ga ik dat geen vierde keer doen", zegt Van der Poel. Daarom waarschuwde hij Philipsen ook.

"'Of je volgt, of je trekt in het vervolg je plan.' Jasper volgde altijd, ik moest zelfs niet omkijken." Van der Poel vindt het dan fijn om een lead-out te doen, vooral omdat Philipsen het negen van de tien keer ook afmaakt.