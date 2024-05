Alaphilippe grijpt net naast zege in de Giro: Lefevere velt zijn oordeel

Net niet voor Soudal Quick-Step in de zesde rit van de Giro. Julian Alaphilippe zat in de goede vlucht, maar kon het net niet afmaken. Ondanks een drinkbus van de grote baas.

In de sprint werd Julian Alaphilippe geklopt door de Spanjaard Pelayo Sanchez van Movistar. Voor Alaphilippe is het wel een opsteker want tijdens deze Giro had hij zich nog niet echt kunnen tonen vooraan.

"Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik zo dicht bij de overwinning kwam, maar dit is zeker niet de laatste kans in deze Giro." De Franse ex-wereldkampioen wil zich nog tonen bij zijn debuut in de Giro.

Onderweg kreeg Alaphilippe een drinkbus van grote baas Patrick Lefevere. "Ik ben pas deze ochtend aangekomen, dus veel heb ik nog niet bijgedragen", zei Lefevere bij Eurosport.

Lefevere gelooft in kansen Alaphilippe

Zijn komst naar de Giro kwam de ploeg ook goed uit, want de graveletappe zorgde voor uitdagingen. "Ik heb vijf bidons gegeven en dat was het. Er zijn veel mensen nodig in ritten als deze, dus ze hadden zelfs deze oude man nodig."

Met Julian Alaphilippe greep Soudal Quick-Step dus net naast zijn tweede ritzege in deze Giro. "Jammer genoeg hebben we niet gewonnen, maar het is wel een goede boost voor het moraal", zei Lefevere.

"Julian werkt hard, staat scherp en de Giro is nog meer dan twee weken, dus zijn kansen komen nog. Hij houdt van Italië en hij zal nog elke dag beter worden."