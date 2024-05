🎥 Verliezer van de dag Geraint Thomas bijzonder geïrriteerd na teleurstellende tijdrit

Aan het eerste tussenpunt beperkte Geraint Thomas de schade nog tot acht seconden met Tadej Pogacar, maar aan het tweede tussenpunt liep de achterstand al op tot 40 seconden. Daar kwam op de slotklim nog meer dan een minuut bij.

"Het lag niet aan de omstandigheden. Ik voelde me eigenlijk wel oké, maar kwam gewoon wat tekort vandaag", reageerde Thomas kort bij Eurosport. "Ik kon niet diep genoeg gaan", ging hij verder.

Thomas was duidelijk geïrriteerd door de vragen, zeker nadat hem gevraagd werd waarom zijn ploeggenoten wel een goede tijdrit rijden. Ganna, Sheffield en Arensman werden tweede, derde en vierde. "Ja, thanks."

Ploegleider Zak Dempster gaf wat meer uitleg. "We zijn niet de eerste ploeg die afgeslacht wordt door Pogacar, maar we gaan zeker ook niet de laatste zijn. Ik denk dat onze mannen een heel goede tijdrit hebben gereden, met vooral Filippo, Thymen en Magnus."

"G (Thomas, nvdr.) kwam wat tekort op die laatste klim, zo eerlijk moeten we ook zijn. Rome is echter nog ver. Geraint was niet tevreden met zijn prestatie, maar er kan nog veel gebeuren. We blijven ons elke dag smijten."

