Michel Wuyts heeft wat te zeggen over Uijtdebroeks en ploegleider: "Ontbreekt het hem aan empathisch inzicht?"

Cian Uijtdebroeks heeft een degelijke prestatie neergezet in de eerste tijdrit van de Giro. En dus staat de jonge Belg nog steeds zevende in het klassement tot dusver. Hoopvol, of moet het geweer van schouder veranderd worden?

Michel Wuyts laat zich in zijn column in Het Laatste Nieuws uit over Cian Uijtdebroeks en wat er dit jaar met hem moet gebeuren in de Giro. Hij pakt daarbij ook een van de ploegleiders Addy Engels aan met duidelijke woorden.

Engels had eerder aangegeven dat de witte trui geen doel was voor Uijtdebroeks deze Giro d'Italia en dat er enkel op ritoverwinningen gemikt werd. En dat leverde dus de nodige kritieken op van Michel Wuyts in zijn analyse.

"Heeft Engels wel eens last van mood swings? Of ontbreekt het hem aan empathisch inzicht? Na zijn afgebroken avontuur bij BORA wil Uijtdebroeks snel hogerop. Van achtste in de Vuelta naar pakweg vijfde in de Giro. Of in dit bepaald slappe deelnemersveld zelfs het podium. Zo'n knaap stimuleer je toch?"

Ritzege voor extraatje?

"Uijtdebroeks treft het voorlopig. Hij evolueert in de luwte, omdat hij zelf de hoge ambities niet in het rond strooit. Hij praat vooral over zijn tekortkomingen: een gebrek aan explosiviteit, een zeer matige tijdrit. Zo nu en dan lost hij wat over zijn troef: een hoog duurvermogen."

"Visma zal Cian ook een stevig extraatje gegund hebben. Daar mag dan wat tegenover staan. Een forse stap vooruit. En met ritwinst graag. Uijtdebroeks won bij de profs namelijk nog niet. Een zege op een aankomst boven plakt langer aan geesten dan nog een achtste eindstek. Heeft Addy Engels dan toch een punt?"