Een enorme curiositeit, maar hebben Visma-Lease a Bike en Cian Uijtdebroeks al een grote fout gemaakt?

De curiositeit rond Cian Uijtdebroeks is enorm: iedereen is benieuwd of hij bij Visma-Lease a Bike kan uitgroeien tot een betere tijdrijder. Ze zijn de laatste paar maanden met zijn zwak punt aan de slag gegaan. Maar is dat genoeg met het oog op de Giro?

In het Eurosport-programma Kop Over Kop hebben ze vooruitgeblikt naar de individuele tijdrit en het parcours van Foligno naar Perugia. "Mannen als Uijtdebroeks en Rubio gaan niet heel blij zijn", voorspelt analiste Jip van den Bos. Die hebben liever een bergetappe dan een lange tijdrit." Dat maakt het niet minder interessant.

"Ik ben echt benieuwd naar Uijtdebroeks", bekent Bobbie Traksel. "Hij heeft nu die overstap gemaakt van BORA-hansgrohe en Visma-Lease a Bike is echt wel een ploeg die renners beter kan maken in een tijdrit. Ze hebben daar de laatste twee maand hard aan gewerkt." Dan maar afwachten of dat zijn vruchten gaat afwerpen.

STEVIGE BEDENKING OVER CIAN UIJTDEBROEKS

Van den Bos heeft er wel een stevige bedenking bij. "Dat klinkt kort. Ik vind twee maanden heel erg kort. Waarom begin je daar in de winter al niet mee?" Volgens Traksel spelen de omstandigheden hierbij een rol. "Hij is natuurlijk op een ingewikkelde manier overgestapt, redelijk laat in de winter. Maar ze hebben er tijd in geïnvesteerd."

Bij een ploeg als Visma-Lease a Bike betaalt zich dat in principe wel uit. "Hoe? Dat gaan we zien. Aan de power ga je niet veel veranderen. Je gaat er nooit een tijdrijder van maken, dat is uitgesloten. Je kan wel de puntjes op de i zetten qua arodynamica, positie. Dat is cruciaal om überhaupt een stapje te kunnen zetten."

TOP 10-AMBITIE UIJTDEBROEKS OP HET SPEL

Uijtdebroeks bekleedt momenteel de vierde stek in het algemene klassement. Staat hij na het werk tegen de klok nog in de top 10? "Het ligt heel hard aan hoeveel hij is verbeterd. We krijgen ook nog een tweede tijdrit", stipt Van den Bos aan.