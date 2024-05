Kleine leegloop aan de gang: Lotte Kopecky ziet alweer toprenster vertrekken bij SD Worx-Protime

SD Worx-Protime is al jaren de maat der dingen in het vrouwenwielrennen. De ploeg van Lotte Kopecky kan er volgend jaar helemaal anders gaan uitzien.

Lotte Kopecky en Lorena Wiebes verlengden onlangs hun contract tot eind 2028 bij SD Worx-Protime. Toch lijken er ook heel wat toppers te vertrekken bij de ploeg. Zo is het al langer duidelijk dat Demi Vollering de deur achter zich dicht trekt.

Dat lijkt echter ook het geval te zijn voor Marlen Reusser (32). De Zwitserse rijdt sinds 2022 voor het Nederlandse team. Vorig jaar won Reusser de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland, dit jaar de Ronde van Valencia.

Reusser naar Movistar?

Volgens GCN zou Reusser op weg zijn naar het Spaanse Movistar. Die ploeg moet het sinds het pensioen van Annemiek van Vleuten met veel minder doen, Reusser zou dat gat deels kunnen vullen.

"Wie zou haar niet willen", zegt ploegbaas Sebastián Unzué. "Ze is een renster van topniveau en elke manager zal daar wel interesse in tonen. Ik ben in dat geval niet anders", ging hij verder.

"We hebben al enkele jaren een goede relatie. In het verleden heb ik ook reeds interesse in haar getoond. Elke keer ze op de markt is, waag ik mijn kans. Het is dus een mogelijkheid voor ons, maar er is nog niets getekend. Ze is wel een toprenster dus de interesse is zeker daar."