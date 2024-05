Tijdverlies en witte trui kwijt, maar Cian Uijtdebroeks zegt waarom hij toch tevreden is

Cian Uijtdebroeks heeft in de eerste tijdrit van de Giro stevig wat tijdverlies moeten incasseren. De jonge Belg van Visma-Lease a Bike is ook zijn witte trui kwijt.

Voor Cian Uijtdebroeks zijn de twee tijdritten het moeilijkste in de Giro wat de strijd om het podium betreft. In de eerste tijdrit was er eerst 34 kilometer vlak, daarna volgde nog een klim van 6,6 kilometer aan 4,1%. De eerste 1,3 kilometer liep gemiddeld 10,3% op.

Al bij het eerste tussenpunt was duidelijk dat Uijtdebroeks toch wat tijd moest toestaan. Aan de streep moest Uijtdebroeks 2'55" toegeven op Pogacar, waarmee hij 20ste werd. Op Geraint Thomas verloor Uijtdebroeks wel maar 55 seconden.

Uijtdebroeks toch tevreden

De Belg van Visma-Lease a Bike was dan ook tevreden achteraf. "Bijna een uur op de tijdritfiets, dat is normaal niet één van mijn sterke punten", reageerde Uijtdebroeks bij VTM. "We hebben het toch goed gedaan, dus ik ben blij."

De indeling van de tijdrit was wel moeilijk voor Uijtdebroeks. "Je mag niet te veel verliezen op het eerste gedeelte, maar ook nog fris zijn voor het laatste gedeelte met de klim. Op het vlakke reed ik tussen de 380 en 390 watt, om daarna alles te geven op de klim."

Uijtdebroeks is zijn witte jongerentrui wel kwijt aan de Australiër Luke Plapp, het verschil is wel slechts 8 seconden. "Maar hij is volgens mij geen man voor het klassement. Misschien is het goed dat ik nu een paar dagen rust heb en weer gewoon in het geel kan rijden."