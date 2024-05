Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over de plannen van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel viel zwaar in de Ronde van het Baskenland en moest daardoor een deel van zijn voorbereiding op de Tour de France helemaal anders gaan aanpakken. Toch zal hij eind juni gewoon aan de start staan in zijn eerste Grande Boucle.

De Belgische kampioen brak zijn sleutelbeen en schouderblad bij zijn val in de Ronde van het Baskenland, maar zit ondertussen alweer een tijdje op de fiets. Evenepoel vertrok eind vorige week naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage.

Vandaar gaat het naar het Criterium du Dauphiné als laatste voorbereiding op de Tour de France. Waar hij gewoon aan de start zal staan. Dat heeft Patrick Lefevere de voorbije dagen al een paar keer duidelijk gemaakt.

© photonews

Nu heeft hij in zijn column voor Het Nieuwsblad nog wat meer informatie prijsgegeven: "Niet dat we er ooit echt aan getwijfeld hebben, maar Remco Evenepoel zal klaar zijn voor de Tour", is de sterke man meteen duidelijk.

Meteen schitteren in tijdrit Dauphiné?

"Pro memorie: bij zijn val in de Ronde van het Baskenland brak hij zijn sleutelbeen en zijn schouderblad. Dat laatste zorgt op dit moment nog voor stijfheid in de tijdritpositie, maar dat is een kwestie van dagen", aldus Lefevere.

En hij denkt dan ook dat zijn poulain in de Dauphiné meteen kan schitteren: "In de Dauphiné is er op 5 juni een individuele tijdrit van 33 kilometer. Er is geen reden om te denken dat Remco daar niet zijn beste niveau zou kunnen halen.”