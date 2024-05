📷 Wout van Aert zet opnieuw stevige stap in zijn revalidatie na zware valpartij

Wout van Aert werkt verder aan zijn revalidatie en heeft daarin een nieuwe stap gezet. Hij kan opnieuw volledig trainen en trok naar het buitenland.

Op 27 maart ging Wout van Aert zwaar tegen de grond in de afdaling naar de Kanarieberg. Hij brak zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen en hield er ook een gekneusde long aan over.

Sinds een drietal weken kan Van Aert opnieuw fietsen, waarbij hij de intensiteit steeds verder opvoert. Zo zat hij in de week van 22 tot 28 april al 436 kilometer op de fiets, vorige week werd dat opgedreven naar 580 kilometer.

Deze week zit Van Aert aan 236 kilometer, maar sinds woensdag vertoeft hij wel in Spanje leert zijn Strava-account. Van Aert trainde in de buurt van Lloret de Mar zo'n 150 kilometer met de Noor Amund Grøndahl Jansen.

Programma Wout van Aert

Het gaat dus steeds beter met Van Aert, een comeback komt zo ook steeds dichterbij. Waar en wanneer we Van Aert opnieuw in koers zien, is nog niet officieel bekend gemaakt door zijn ploeg Vismia-Lease a Bike.

De Ronde van Noorwegen (23 tot 26 juni) zou mogelijk een optie zijn voor Van Aert om zijn comeback te maken. Deze zomer zou ook de Tour weer in beeld zijn, al zou dat ook afhangen van de deelname van Jonas Vingegaard.