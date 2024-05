Tadej Pogacar houdt zich koest: roze trui heeft duidelijke mening over gravelrit in de Giro

Tadej Pogacar heeft zich koest gehouden tijdens de graveletappe in de Giro. De Sloveen trekt in de roze trui naar de eerste tijdrit.

In Strade Bianche toonde Tadej Pogacar al dat hij bijzonder goed kan rijden op gravel. Er werd dan ook veel verwacht van de Sloveen, maar hij had niet te veel zin om risico's te nemen. Hij leefde dan ook een rustige dag.

"Voor ons was het perfect als ze vooruit zouden blijven", zegt Pogacar over de drie vluchters in zijn flashinterview. "We wilden niet al te veel energie verspillen, dus we waren blij met de ontsnapping."

Plapp mocht roze trui hebben van Pogacar

"Plapp had van mij de roze trui mogen pakken, dat was ook prima geweest, maar INEOS Grenadiers heeft hard doorgereden op de gravelstroken en in de laatste kilometers, dus zover kwam het niet."

"Voor mij was het een goede etappe. Het was leuk om weer op gravel te rijden, maar ik geef toch de voorkeur aan Strade Bianche. Ik ben wel blij dat deze etappe voorbij is en dat we hem kunnen afvinken", zei de Sloveen opvallend.

Slaat Pogacar toe in tijdrit?

Vrijdag staat er een tijdrit van 40 kilometer op het programma in de Giro, met op het einde nog een klim van 6,6 kilometer aan 4,1%. De eerste 1,3 km is wel pittig met 10,7% gemiddeld. "Het parcours is zeker interessant, met die lastige klim op het einde."

"Of ik wil winnen? Nee, ik wil me gewoon goed voelen op de fiets, dat ik kan pushen zoals op de wegfiets. Naar dat gevoel ben ik op zoek. We zien wel wat voor resultaat dat oplevert", zei Pogacar nog.