🎥 Opnieuw prijs: Thibau Nys weet niet wat hem overkomt in de Ronde van Hongarije

In de derde rit van de Ronde van Hongarije heeft opnieuw toegeslagen. Op een aankomst boven remonteerde hij nog de Duitser Buchmann.

In de twee massasprints had Thibau Nys zich nog niet gemengd. Op de eerste aankomst boven liet hij zich wel zien. Op de slotklim naar Gyöngyös-Kékestető (12,1 km aan 5,6%) leek de Duitser Emanuel Buchmann op weg naar de zege.

BORA-hansgrohe rolde de rode loper uit voor de Duitse kampioen en hij leek het ook te gaan halen. In de laatste honderden meters viel Buchmann helemaal stil en met een stevige sprint ging Nys nog op en over de Duitser.

Nys slaat opnieuw een dubbelslag in de Ronde van Hongarije. Hij leidt dankzij de bonificatieseconden nu met 4 seconden op de Italiaan Ulissi en 6 seconden op de Duitser Buchmann.

Nys verbaast opnieuw zichzelf

"Ongelooflijk eigenlijk", was Nys verrast achteraf. "Ik kwam vooral naar hier voor de ritten van zaterdag en zondag. Vandaag wou ik gewoon eens de benen testen. "Ik wou vooral weten hoe die benen zouden reageren na twee vrij rustige ritten."

"Aanvankelijk voelde ik me wat moe, maar naar het einde toe kwam ik erdoor en voelden de benen goed. Het leek erop dat we niet naderden op Buchmann. Maar op het einde kwamen we toch nog heel snel aangevlogen."

