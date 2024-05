Quinten Hermans zegt wat verraderlijk is en fronst stevig de wenkbrauwen: "Het was voor mij een verrassing"

Quinten Hermans is er ambitieus aan begonnen en ook te midden verraderlijke omstandigheden is die houding intact gebleven. Logisch nadat hij met een zevende plek in rit 6 een tweede ereplaats beet heeft in deze Giro.

"Het was een heel chaotische dag", blikt Hermans bij Sporza terug op de graveletappe in de Giro. "In het begin bleven ze koersen, toen die groep met Kaden Groves wegreed. Ik dacht dat die groep voor de overwinning ging gaan. Dan reden Lidl-Trek en INEOS toch nog volop." Daar had Hermans zich niet aan verwacht.

"Het was voor mij een verrassing. Dan was het volop koers tot aan de finish. Jammer dat die vier renners nog voorop reden. Het waren sterke jongens, want het is nooit echt stilgevallen in het peloton." Tevreden dan met de uitslag? "Natuurlijk zijn we hier om ritten proberen winnen, maar we hebben ons mooi laten zien."

HERMANS DOET VASTSTELLING

De renner van Alpecin-Deceuninck doet nog een opvallende vaststelling. "De gravelstroken waren verraderlijker dan in maart. Ze lagen veel losser. Toen het iets steiler ging, ging Bardet aan. Dan reed ik in mijn eigen tempo naar boven. Hopelijk kan ik nog een paar keer kort bij de overwinning komen."