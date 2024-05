'Organisatie van de Giro moet ingrijpen in derde week: iconische beklimming geschrapt'

De organisatie van de Giro zal wellicht moeten ingrijpen en het parcours aanpassen. De beklimming van een iconische berg zal wellicht niet kunnen doorgaan.

In de zestiende rit van de Giro moeten de renners zo'n 200 kilometer afleggen. Na 30 kilometer staat de beklimming van de iconische Stelvio op het programma. De kans dat Stelvio effectief beklommen wordt, is echter klein.

Er ligt namelijk bijzonder veel sneeuw op de Stelvio, met 2759 meter het hoogste punt van deze Giro. Een inspectie van de organisatie van de Giro zou nu uitsluitsel hebben gegeven, de berg wordt op 21 mei niet beklommen. Dat meldt de RAI.

Alternatieve route na schrappen Stelvio

Voor de Giro was er al veel twijfel over de passage over de Stelvio en daardoor werd er al stevig gewerkt om de berg sneeuwvrij te maken. Doordat er nog teveel sneeuw naast de wegen ligt, is er echter veel lawinegevaar.

Daardoor zou de organisatie moeten ingrijpen, als er nog niets officieel. De start van de etappe zou nog altijd in Livigno liggen, de aankomst zou nog altijd liggen op de Monte Pana (6,6 km aan gemiddeld 6.3%). De weg naar de finish zou dus veranderen, wellicht via Val Monastero.

In de laatste week ligt er daarna nog één aankomst boven, namelijk op de Passo Brocon (11,9 km aan 6,4%) in de 17de etappe. In de 19de etappe ligt de aankomst 7 km na de top, in de 20ste etappe is er nog een afdaling van 30 kilometer na de laatste klim.