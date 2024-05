Wie houdt Pogacar tegen? Dit zijn nu al de waanzinnige verschillen in het klassement

De kop is eraf in de Giro d'Italia. En het openingsweekend waren er al de nodige slachtoffers in het klassement, ondertussen is de eerste tijdrit achter de rug en is het tijd om het bilan een keertje op te maken.

In de Giro d'Italia stond een spannende tijdrit van zo'n 40 kilometer op het programma. Tadej Pogacar wist daar nog een keertje de puntjes op de i te zetten. Hij won de tijdrit voor Ganna, maar zette vooral iedereen op (grote) afstand. Even leek het erop dat Tadej Pogacar toch menselijk was, met een slechte tussentijd aan het eerste tussenpunt. Daarna zou de kloof echter alsnog gedicht worden door de Sloveen, met alle gevolgen van dien. Daniel Felipe Martinez is nu de nieuwe nummer twee in het klassement, maar hij volgt al op 2'36". Geraint Thomas staat op 2'46", Ben O'Connor deed een goede zaak en maakt een sprongetje in het klassement richting plaats vier op 3'33". Favorieten nu al op meer dan vijf minuten van Pogacar Cian Uijtdebroeks staat nu zevende op 3'50", daar staat alles dus wat op een zakdoek. Antonio Tiberi hijgt in zijn nek op 4'11", voor Arensman, Hirt, Bardet en Lopez net buiten de top-10 is de kloof al meer dan vijf minuten. Het zal dus sowieso een straffe renner moeten worden die deze Giro d'Italia nog naar zijn hand kan zetten ten koste van Tadej Pogacar. Die maakte ook in de tijdrit indruk en lijkt klaar voor de totale dominantie de komende twee weken.