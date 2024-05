🎥 Derde keer prijs op vier koersen: Arnaud De Lie verklaart waarom het nu wél lukt

Arnaud De Lie heeft voor de derde keer in korte tijd gewonnen. In het Circuit de Wallonie was De Lie de snelste van het pak.

Het voorjaar van Arnaud De Lie mislukte en in tegenstelling tot de voorbije twee jaar kon hij ook nog niet winnen. Na Gent-Wevelgem trok De Lie er de stekker uit, waardoor hij niet aan de start kwam in de Ronde en Parijs-Roubaix.

Sinds zijn comeback doet De Lie het wel weer bijzonder goed. Hij won zijn thuiskoers Famenne Ardenne Classic, werd derde in de GP du Morbihan en won afgelopen zondag nog de Tro-Bro Léon.

Nu kwam De Lie aan de start van het Circuit de Wallonie, een nieuwe kans om in de sprint te winnen. Dat werd het uiteindelijk ook, want op anderhalve kilometer van de streep werden de laatste vluchters, Van Belle en Turgis, gegrepen.

Derde zege op vier koersen De Lie

De Lie moest even wachten om ruimte te krijgen, maar vond uiteindelijk toch de ruimte. De Lie ging de Fransman Axel Zingle (Cofidis) en Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) nog makkelijk voorbij. Zijn derde zege van het seizoen dus.

"Het is geweldig om het team te kunnen bedanken met winst, en in Wallonië winnen is altijd leuk. Ik heb na mijn voorjaar een pauze genomen en het is door die mentale reset dat ik nu zo sterk ben. Mijn conditie wordt almaar beter, dus dat belooft", zei De Lie bij RTBF.