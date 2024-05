📷 Grote kampioenen vinden elkaar, Evenepoel gespot in opvallend gezelschap: "Zijn hier Remco-fans?"

Waar ter wereld zijn er geen Remco Evenepoel-fans? De renner zelf werkt in opvallend gezelschap aan zijn herstel na zijn val in de Ronde van het Baskenland.

De opdracht van Remco Evenepoel is nu om zich klaar te stomen voor de Tour de France, en bijvoorbeeld ook de start van de Dauphiné te halen. Dat doet Evenepoel in de buurt van de Sierra Nevada en daar loopt hij al eens wat opvallende personen tegen het lijf. Zelfs een ex-wereldkampioen is hij daar al tegengekomen.

Dat blijkt uit de Instagrampagina van Rui Costa, de wereldkampioen van 2013. De Portugees, die dit jaar uitkomt voor EF, heeft een foto gedeeld van hem en Remco Evenepoel, die uiteraard de Belgische tricolore aan had. Het levert alvast een heel mooi plaatje op. Rui Costa had overigens ook nog een vraag voor zijn volgers.

"Zijn hier enige Remco Evenepoel-fans?" Het antwoord laat zich al raden. De 37-jarige veteraan had met enkele emoji's al aangegeven dat hij ook zelf een Remco-fan is. Ze lijken het op basis van die foto alvast prima met mekaar te kunnen vinden. Aangezien het beide ex-wereldkampioenen zijn, hebben ze alvast iets gemeen.

Fijn ook wel voor Rui Costa, want hij is niet de meest geliefde renner in het peloton. Hij heeft in de loop der jaren de reputatie gekregen een wieltjeszuiger te zijn bij ontsnappingen, om het dan vaak op sluwe wijze te kunnen afmaken. Remco Evenepoel heeft schijnbaar zeker geen probleem met hem.