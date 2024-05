Hij heeft er genoeg van: Geraint Thomas zet criticasters stevig op hun plaats

Geraint Thomas is momenteel de beste na Tadej Pogacar in het algemeen klassement van de Giro. INEOS Grenadiers kreeg echter al wat kritiek over zich heen.

Met Jhonatan Narvaez veroverde INEOS Grenadiers de eerste roze trui van de Giro. De Ecuadoriaan klopte Schachmann en Pogacar in de sprint. Een dag later was Narvaez zijn roze trui alweer kwijt aan Pogacar.

INEOS Grenadiers zette zich tijdens de hele tweede rit op kop van het peloton, terwijl Pogacar in UAE in het wiel zaten. De ploeg van Pogacar nam op de laatste klim over, de Sloveen zelf won de rit en pakte roze. Dat leverde de Britse ploeg veel kritiek op.

Thomas zet criticasters op hun plaats

"Ik lag echter op de massagetafel en klikte op X, waar direct een dude, wiens naam ik niet ga noemen, want dan krijgt hij meer aandacht, verscheen die ons bekritiseerde. Waarom we reden, dat we het werk voor UAE zouden doen en zo verder", zegt Thomas in Watts Occurring.

Thomas en INEOS Grenadiers wilden gewoon uit de problemen blijven. "Het was gewoon chaotisch, maar van voren kun je de boel controleren. Er rijden drie mannen voor je in plaats van vijftig, dus dan kan er ook minder fout gaan."

"Natuurlijk weet iedereen hier aan de start dat Pogacar een geweldige renner is, maar je moet het toch proberen? Iedereen arriveert hier in de beste vorm om het onderste uit de kan te halen, dus het is toch onlogisch om iedereen neer te sabelen die niet wint. Get a life."