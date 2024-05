Niet alleen Merlier en Alaphilippe: Lefevere onthult van wie hij nog veel verwacht in de Giro

Soudal Quick-Step doet het voorlopig goed in de Giro. Tim Merlier won al een rit, Julian Alaphilippe kwam er donderdag dichtbij. Lefevere rekent echter nog op anderen.

Geen Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step in de Giro, maar toch doet de ploeg het wel goed. Tim Merlier won dus de eerste massasprint, daarna werd hij vijfde en achtste. In het puntenklassement volgt Merlier wel al op een afstand van Milan.

Bij Julian Alaphilippe was het afwachten wat er van verwacht kon worden. De Fransman eindigde in de eerste rit 17de, nadien liet hij zich niet meer zien. Maar donderdag in de zesde etappe zat hij wel in de goede vlucht, maar werd hij tweede.

Hirt top tien in de Giro?

Toch heeft Soudal Quick-Step nog heel wat ijzers in het vuur in de Giro. Patrick Lefevere verwacht nog wat van hen. "Mauri Vansevenant zijn mogelijkheden in een grote ronde kennen we. Jan Hirt staat heel scherp", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Tsjech werd in 2022 nog zesde in de Giro, hij won toen ook een rit. "Een ritzege onthouden de mensen altijd beter, maar een top vijf in de eindrangschikking zou ook mooi zijn", stelt Lefevere nog.

Er staan wel nog meer dan 70 kilometer tegen de klok op het programma, Hirt is absoluut geen specialist. "Maar anderzijds gaat er in die laatste week sowieso nog met minuten worden gegooid."