UCI trekt staart in om broek Pogacar: Sloveen lacht ermee, Bakelants is veel strenger

De UCI dreigde met de diskwalificatie van Tadej Pogacar door zijn paarse broek in de tweede etappe. Ondertussen heeft de Internationale Wielerbond zijn staart weer ingetrokken.

Op dag twee van de Giro veroverde Tadej Pogacar de roze trui. Hij startte op dag drie voor het eerst in de roze leiderstrui, in combinatie met een paarse broek. Een dag later stond de Sloveen weer aan de start met een zwarte broek.

De UCI had zich namelijk gemengd met de kleur van de broek van Pogacar. Het paars was namelijk dezelfde kleur als dat van de puntentrui. De UCI dreigde zelfs met diskwalificatie als Pogacar de paarse broek nog zou aandoen.

De paarse broek was echter een eerbetoon aan Grande Torino. Dat is de voetbalploeg die in 1949 om het leven kwam bij de vliegramp op de Superga, de berg nabij Turijn die eerder deze Giro werd aangedaan.

Pogacar kan erom lachen, Bakelants streng

Een paar dagen later heeft de UCI nu wel goedkeuring gegeven. De UCI accepteerde een nieuwe uitleg over het paars, dat geen 'granata' (granaatappel) meer wordt genoemd, maar 'marrone' (kastanjebruin).

Pogacar zelf reageerde ludiek. "Ik rijd wel gewoon naakt die tijdrit." Jan Bakelants was veel strenger. "Als je je daar als UCI mee moet bezig houden... Maar zoals wel vaker bij de UCI doen ze iets zonder enige kennis van zaken", zei hij bij VTM.