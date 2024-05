Thomas heeft Remco Evenepoel al de weinig flatterende bijnaam 'little bastard' gegeven en nu heeft ook Pogacar prijs

Geraint Thomas is toch wel één van de meer opmerkelijke figuren in het peloton. Remco Evenepoel heeft dat ook al moeten ondervinden.

Geraint Thomas heeft Remco Evenepoel al verschillende keren sarcastisch - dat hopen we toch - een 'little bastard' genoemd. Een klein smeerlapje. Ondertussen is die nieuwe en weinig flatterende bijnaam voor Evenepoel al een begrip geworden in het peloton. Een meevaller voor Evenepoel: Thomas heeft een nieuw slachtoffer.

NA EVENEPOEL NIEUW SLACHTOFFER GEVONDEN

Na de zesde etappe in de Giro heeft de Welshman van INEOS Grenadiers een post op X geplaatst waarin hij de opvallende woorden niet schuwt. "Wie is die bedrieger die in mijn wiel zit?" Een grapje van Thomas bij een foto uit de gravelrit. De man die in het wiel van Thomas reed, was niemand minder dan roze trui Tadej Pogacar.

Nu maar hopen voor de Sloveen dat hij niet bekend zal komen te staan als 'de bedrieger'. Want dat is toch een term die je niet op je gekleefd wil hebben. Thomas gaat vervolgens gewoon verder met zijn beschrijvingen van de dag. "Het was een goede dag op het gravel", toont de tweede uit de Giro van vorig jaar zich tevreden.

Who’s that impostor on my wheel? 🤔🤣 Good day out on the gravel, the boys were unreal 💪 All set for the TT tomorrow #Giro pic.twitter.com/1Awd2c4ucn — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) May 9, 2024

"De boys waren ongelooflijk goed", heeft G ook nog lof voor zijn ploegmaats. "We zijn helemaal klaar voor de tijdrit." De ploegmaat bij uitstek die op mooie woorden mocht rekenen na afloop van de etappe, was Thymen Arensman. Het was uiteraard opvallend dat de Nederlander op de eerste dag van deze Giro al door het ijs zakte.

GERAINT THOMAS LOOFT ARENSMAN

Dat lokte toen ook een reactie uit van zijn vader. "Het is goed om te zien dat Thymen weer goede benen had", zegt Thomas ook nog bij Eurosport.