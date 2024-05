Ondertussen ook in wielerland: ploeg van Sven Nys schiet raak met Belgisch talent en Alpecin-Deceuninck dicht bij goud

Het is heus niet al Giro wat de klok slaat in wielerland: vraag dat maar aan Sven Nys. Zijn ploeg is vooral gericht op het veldrijden, maar kent nu ook succes op de weg. Bij Alpecin-Deceuninck zullen ze dan weer met veel interesse naar het EK mountainbike gekeken hebben.

De tweede etappe in de Flèche du Sud, een 2.2-rittenkoers, is na 151 kilometer van en naar Rumelange geëindigd op een massasprint. En wat bleek? Bij Baloise Trek Lions hadden ze veruit de rapste mannen in huis. Met Pim Ronhaar, al een bekende naam uit het veldrijden, maar ook ene Seppe Van Den Boer.

Bij wie de jeugdcategorieën volgt in het veldrijden, doet die naam ook wel een belletje rinkelen. Van Den Boer bracht het er als eerstejaarsbelofte uitstekend van af in zijn eerste wegkoers bij de elite op de weg. Sterker nog: het Belgische talent was de snelste van het hele pak en kon de handen in de lucht steken.

WINST VOOR BELGISCH TALENT

Ronhaar maakte het feest dan nog eens compleet bij de Baloise Trek Lions door als tweede over de streep te komen. De Nederlander had zelfs de tijd om ook de overwinning van Seppe Van Den Boer te vieren. Een succes om u tegen te zeggen voor de Baloise Trek Lions, zeker omdat Van Den Boer nu ook leider is in het klassement.

🦁 Baloise Trek Lions 1 and 2 in the 🇱🇺 Flèche du Sud (2.2) with 🇧🇪 Seppe Van Den Boer and 🇳🇱 Pim Ronhaar. 👏



A very impressive performance of Van Den Boer in his first Elite race (he's 1st year U23). Didn't even know he's a sprinter.



📹 @DucalSports pic.twitter.com/NtveLXYSuo — Cyclocross24.com (@cyclocross24) May 9, 2024

Als het gaat om wielerploegen die indrukwekkende prestaties leveren, dan denken we dit jaar zeker ook aan Alpecin-Deceuninck. Dat graaide al drie Monumenten mee op de weg, maar is lang niet enkel in het mannenwielrennen actief. Met Puck Pieterse heeft het ook één van de toppers uit de vrouwencross in huis.

PUCK PIETERSE TWEEDE OP SHORTTRACK

Pieterse focust niet enkel op de cross, maar doet ook aan mountainbiken en tekent dus present op het EK mountainbike. Daar vertegenwoordigt ze uiteraard Nederland, al kijkt ook Alpecin-Deceuninck met argusogen naar haar prestaties. Ze is in de shorttrack alvast tweede geworden, achter winnares Ferrand-Prévot.