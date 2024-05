Van 47 seconden achter naar 17 seconden voor: Pogacar doet verhaal van fenomenale tijdrit

In de eerste tijdrit van de Giro heeft Tadej Pogacar zijn concurrenten een stevige tik toegediend. De Sloveen zorgde voor een waanzinnige remonte en won de tijdrit ook.

Bij het eerste tussenpunt zag het er niet goed uit voor Tadej Pogacar. Bij het eerst tussenpunt moest hij maar liefst 44 seconden toegeven op Filippo Ganna. De Sloveen was ook maar acht seconden sneller dan Geraint Thomas.

Bij het tweede tussenpunt stabiliseerde de achterstand van Pogacar op Ganna tot 47 seconden, terwijl Thomas daar al 40 seconden verloor op Pogacar. En dan moest de slotklim van zo'n 6 kilometer nog komen.

Pogacar vloog naar boven, Ganna voelde de bui al hangen. Pogacar won uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de Italiaan, Dani Martinez 1'49" en Geraint Thomas zelfs twee minuten. Pogacar leidt nu met 2'36" op Martinez en 2'46" op Thomas.

🚴🇮🇹 | Het kan niet...? Het kan wel, zeker wel! Pogacar maakt zijn eigen wetten en wint de tijdrit door de klim keihard op te rijden! 🙌🌸 #GirodItalia



"lk voelde me goed, ondanks dat dit sinds het WK van vorig jaar (in augustus, nvdr.) mijn eerste wedstrijd op de tijdritfiets was. Ik heb veel tijd besteed aan de voorbereiding hierop en die kende veel ups and downs."

"Ik heb getemporiseerd tot aan de klim en toen ben ik vol gas gegaan op de klim. Ik wist dat de klim mij beter lag dan Pippo (Ganna, nvdr.). Dat was mijn voordeel, vooral omdat het zo steil is. De volgende tijdrit wordt lastiger."