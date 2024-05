Wuyts en Bakelants zijn toch wat teleurgesteld na tijdrit van Uijtdebroeks in de Giro

Cian Uijtdebroeks heeft een degelijke prestatie neergezet in de eerste tijdrit van de Giro. Bij Michel Wuyts en Jan Bakelants overheerst er een dubbel gevoel.

Bij Visma-Lease a Bike wil Cian Uijtdebroeks hard werken aan zijn tijdrit. Het is voor de jonge Belg momenteel zijn zwakke plek als het aankomt op het rijden van een goed klassement in een grote ronde.

Uijtdebroeks kon de schade beperken met een 20ste plaats, ook al verloor hij net geen drie minuten op Pogacar. Op Thomas moest Uijtdebroeks slechts 55 seconden toegeven, 48 seconden op O'Connor en 5 seconden op Bardet.

In het algemeen klassement zakt Uijtdebroeks van de vierde naar de zevende plaats, het verschil met nummer drie Geraint Thomas is nu iets meer dan een minuut. Het podium is dus nog haalbaar voor Uijtdebroeks.

Bakelants en Wuyts twijfelen aan prestatie Uijtdebroeks

"Ik denk dat hij best tevreden mag zijn", zei Jan Bakelants bij VTM. "Twintigste op 2'55" wel, maar uiteindelijk staat hij niet ver van degene met wie hij strijdt in het klassement. De schade blijft wel binnen de perken."

"Uiteindelijk is het maar 55 seconden op Thomas. Het is niet dat hij helemaal door de mand is gevallen, maar de grote sprong voorwaarts is er momenteel wel nog niet", stelde Bakelants.

Michel Wuyts ging akkoord met dat laatste. "Die verbetering werd wel verwacht, dus blijf ik wel met een dubbel gevoel achter. Er is nog werk aan, laat ons het daar bij houden. Maar zijn sterke punten, de bergen, moeten ook nog komen."