🎥 Thibau Nys gaat helemaal los: "Staat de camera aan?"

Thibau Nys is zich kostelijk aan het amuseren in de Ronde van Hongarije. Even los gaan, denkt het talent uit het veldrijden en wegwielrennen.

Een grote rol van betekenis heeft Thibau Nys in de eerste twee etappes in de Ronde van Hongarije qua uitslagen nog niet kunnen opeisen. Al mag er misschien nog wel wat verwacht worden, want de stemming is bij Nys junior nog opperbest. Dat blijkt uit beeldmateriaal van het bekende YouTube-kanaal Tour de Tietema.

Dat volgt in de Hongaarse rittenkoers uiteraard vooral de wielerploeg TDT-Unibet. Eén van de renners die deze ploeg in de bewuste wedstrijd heeft opgesteld, is Lander Loockx. Ook een gekende naam uit de veldritwereld en dus voor Thibau Nys ook lang geen onbekende. Dat heeft wel heel erg leuke beelden opgeleverd.

ONDERONSJE TUSSEN NYS EN LOOCKX

Op een gegeven moment rijdt Nys in de wedstrijd vlak achter Loockx. De zoon van Sven Nys had wel zin om even te spelen met de actiecamera op de fiets van Loockx. Thibau ging het dan ook vragen: "Staat die camera aan?" Waarop Loockx antwoordde: "Ik denk het wel, ja". Nys ging zelf ontdekken of het effectief het geval was.

"Jaja, hij staat aan", merkt de renner van Lidl-Trek. Hij gaat dan ook even centraal in beeld rijden, wuift met zijn rechterhand vrolijk naar de actiecamera en sluit af met een gekke blik, vooraleer hij weer uit het wiel van Loockx komt. Thibau Nys is zich overduidelijk kostelijk aan het amuseren in de Ronde van Honagrije.

THIBAU NYS AMUSEERT ZICH KOSTELIJK

Daar kunnen we enkel heel blij mee zijn. Wie weet resulteert dat grote fietsplezier deze week ook nog wel in een sterke uitslag, want we kennen inmiddels het potentieel wel van Thibau Nys in het wegwielrennen.