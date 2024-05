Luke Plapp komt met uitleg die Cian Uijtdebroeks als muziek in de oren moet klinken

Cian Uijtdebroeks wist de schade in de tijdrit enigszins te beperken en was zelf ook best tevreden met hoe alles is verlopen. Hij zakte echter wel een paar plaatsjes en is bovendien ook zijn witte trui kwijt.

Cian Uijtdebroeks is niet langer de leider in het jongerenklassement. Die eer moet hij aan Luke Plapp laten, die uitpakte met twee sterke dagen na elkaar en in de tijdrit heel dicht bij de echter toppers wist te blijven aanleunen.

Plapp is dus de nieuwe leider bij de jongeren en drager van de witte trui, al is de kloof met Uijtdebroeks amper acht seconden. Met ook nog TIberi (29 seconden) en Zana (59 seconden) binnen de minuut blijft het spannend.

© photonews

Voordeel voor Uijtdebroeks? Plapp heeft aangegeven dat de witte trui niet meteen een ambitie zal worden voor de Australiër. Mogelijk beseft hij dat hij in de absolute topklims tegen de toppers toch wat tekort zou komen.

Witte trui geen doel

"Alles wat er nu nog bijkomt, is voor mij bonus. Ik heb binnengehaald wat ik wilde binnenhalen", aldus Plapp in een reactie bij Eurosport. Hij geeft zelf aan dat hij niet tot in Rome wil blijven knokken voor tijdsgewin, maar wil mikken op ritzeges.

"Ik ga de witte trui na morgen waarschijnlijk wel moeten afgeven. Het is geen doel om deze trui te behouden tot in Rome", aldus Plapp. Mogelijk zien we hem in de slotweek nog wel een aantal keren in een goede vlucht opduiken.