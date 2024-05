Intrigerend: blijft Mathieu van der Poel ons in spanning houden?

Mathieu van der Poel weet er de spanning wel in te houden, dat moet je hem nageven. Wat zijn zijn plannen voor het tweede seizoensdeel? De buitenwereld weet het nog steeds niet.

Het laatste kunststukje uit het voorjaar van Mathieu van der Poel was zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Op de persconferentie achteraf in Luik verklaarde Van der Poel toen dat hij nog geen knopen had doorgehakt. "De volgende week is een goed moment om te zien hoe we de zomer gaan invullen", klonk het toen.

Dat kon u al lezen in ons artikel over Van der Poel op 22 april. Ondertussen zijn we meer dan twee weken later en is er nog steeds niet gecommuniceerd over de plannen van Van der Poel. In Luik benadrukte hij er zelf nog steeds niet uit te zijn. Het is de vraag of dat ondertussen nog steeds het geval is of er wel al iets beslist is.

WACHTEN OP COMMUNICATIE OF BESLISSING VAN DER POEL

Het is goed mogelijk dat ze bij Alpecin-Deceuninck hem eerst hebben laten genieten van de vakantie, om zijn hoofd volledig leeg te maken. Zodat hij zelf ook weer fris en helder kan nadenken over wat het beste is. Een andere optie is dat ploeg en renner inmiddels wel weten waar ze aan toe zijn en dan is het enkel wachten op communicatie.

It is interesting to me that we still don’t know Mathieu van der Poel’s schedule for the second part of the season…



Will he ride the Tour de France or he rather focuses only to the Olympics, Vuelta & WCH? And will he ride both MTB & road at thr Olympics? I am really curious. pic.twitter.com/MK7CIcBPFv — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 9, 2024

Gaat hij voor een combinatie Tour-Spelen of Spelen-Vuelta? En neemt hij in Parijs zowel deel aan de wegrit als aan het mountainbiken? Van der Poel had aangegeven dat het echt niet simpel was om die keuze te maken. "Het is een moeilijke beslissing. Ik wil niet op twee paarden tegelijk wedden en dan telkens net tekort komen."

Dat was zijn redenering na Luik-Bastenaken-Luik. Ondertussen zien we op X dat het ongeduldig wachten is op zijn finale besluit.