Cian Uijtdebroeks amuseert zich kostelijk in de Giro en hint zelfs op nieuw doel

Cian Uijtdebroeks heeft goed stand gehouden in de gravelrit in de Giro. Vrijdag staat er wel opnieuw een lastige opdracht voor hem op het programma.

De graveletappe had Cian Uijtdebroeks goed verkend. Hij kwam op de tweede van drie stroken even in de problemen toen hij voet aan grond moest zetten, maar hij kon net als onder meer O'Connor en Martinez snel weer aansluiten.

"Ik heb me vandaag vermaakt. Ik zat niet echt met het klassement in mijn hoofd, maar heb gewoon mijn verstand op nul gezet. Wie weet ga ik in de toekomst wel eens Strade Bianche rijden. Ik heb me echt geamuseerd", zei Uijtdebroeks achteraf bij Eurosport.

Uijtdebroeks kwam als 38ste over de streep, maar in hetzelfde groepje van de andere klassementsrenners. Hij behoudt dus voorlopig zijn vierde plaats in het algemeen klassement en de witte jongerentrui.

Houdt Uijtdebroeks stand in tijdrit?

Vrijdag wordt het opnieuw een lastige opdracht voor Uijtdebroeks. Er staat een tijdrit van 40 kilometer op het programma, met op het einde nog een klimmetje van 4,1 kilometer aan 6,1% gemiddeld. Daar kan Uijtdebroeks nog tijd goedmaken.

"Tot nu toe verloopt het voor mij allemaal prima in deze Giro. Daar mag ik niet over klagen. Morgen ga ik zo hard mogelijk rijden en ik zal dan wel zien wat dat waard zal zijn", stelt Uijtdebroeks. Het tijdverlies beperken wordt de belangrijkste opdracht.