Opnieuw loopt het fout: profrenner zwaar aangereden op training door vrachtwagen en met spoed onder het mes

Terwijl het peloton er vol voor gaat in de Giro d'Italia, zijn er heel wat andere renners bezig met pittige trainingen. En daarbij loopt het de laatste jaren al te vaak verkeerd in het verkeer. Het is deze week niet anders.

De 37-jarige ervaren Costa Ricaanse wielrenner Andrey Amador is zwaargewond geraakt na een ongeval op training. Hij zou zijn aangereden geweest door een vrachtwagen en is er bijzonder ernstig aan toe, zo klinkt het.

De renner van EF Education-EasyPost is vooral zwaar geraakt aan de benen en werd meteen overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij met spoed werd geopereerd. Hij zou ondertussen stabiel zijn en ook buiten levensgevaar.

Fiets helemaal in stukken

Op sociale media circuleert een beeld van zijn fiets, als we dat nog een fiets mogen noemen. Het vehikel is heeft meer weg van een hoopje schroot dan van een echte fiets. Het toont dat Amador al bij al goed lijkt te zijn weggekomen.

Dicen que esta es la bici de Andrey Amador después de que le pase un camión por encima en Collet. pic.twitter.com/mmZipBJQz4 — atumarcha.com (@atumarchacom) May 10, 2024

Voor zijn carrière is het een zware domper. De 37-jarige Costa Ricaan werd in 2015 nog vierde in de Giro d'Italia, maar zit ondertussen wel in zijn nadagen. Ook zijn mooiste overwinning boekte hij misschien wel in de Giro.

In 2012 won hij er een etappe. Of (en zoja wanneer) hij nu met zijn beenblessure opnieuw renner zal zijn? Dat is nog koffiedik kijken. We wensen Amador alvast veel beterschap en een snel herstel toe en zijn familie en vrienden veel steun in bange dagen.